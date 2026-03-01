日本相撲協会が事情聴取「『いつか重大な問題を起こしてしまうのではないか』と心配していましたが、これほど早く自らの過ちで師匠としての経歴を汚すことになるとは……」こう声を落とすのは、ある角界関係者だ。元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34歳）が、弟子の幕内・伯乃富士（22歳）への暴力行為をめぐり、日本相撲協会の事情聴取を受けていたことが2月27日、わかった。「どうやら伊勢ヶ濱親方がトラブルを起こしたようだ」