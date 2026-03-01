ホワイトデー、お返しをするからには相手に喜んで欲しいもの。女性がお返しで期待するもの、もらって嬉しいものは何でしょうか。日用品としてはちょっと高いから、自分からはわざわざ買わないというものをチョイスしてプレゼントすると、喜んでくれる上に、女心をわかってる人として好感度があがります。具体的にこんなものがセンスあると思われるようですので、ご紹介しましょう。【１】疲れたときに使いたいマッサージやエステ店