「人間とは何か」。社会学者の大澤真幸氏がこの巨大な問いと格闘してきた連載『社会性の起原』。講談社のPR誌『本』に掲載されていましたが、連載第85回からは場所を現代ビジネスに移し、さらに考察を重ねています。０ヒトの認知能力と社会的実践われわれは--連載第86回以降--道徳という現象におもに照準を合わせるかたちで、人間の〈社会性〉の本質的な特徴がどこにあるのか、〈社会性〉を可能ならしめている条件は何かを考察し