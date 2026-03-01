難波から東へ約2キロ、JRと近鉄が相互乗り入れする鶴橋駅。その南東にある日本最大級のコリアタウンには、買い物や観光で年間約200万人もの人が訪れる。この街がある生野区の人口は約13万人弱で、そのうちの1.8万人から2万人弱が朝鮮半島にルーツを持っている。日本で最も多く在日コリアンが暮らす街の歴史を多くの人に知ってもらおうと、2023（令和5）年4月に誕生したのが大阪コリアタウン歴史資料館だ。駅を降りると、そこは韓国