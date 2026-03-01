自民党を総選挙で歴史的圧勝に導いた高市早苗・首相。「史上初の女性総理」として高い人気を誇る一方、周囲との交流が少ない"人嫌い"もあって、その実像はあまり知られていない。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。第1回から第4回までは、主に"人間・高市早苗"の生活に迫ってきたが、第5回となる今回は"政治家・高市早苗"を掘り下げる。【シリーズ第5回】【写真】「サナ活」の代名詞