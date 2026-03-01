ミラノ・コルティナ五輪では選手の活躍とともに、解説者に注目が集まった。特にフィギュアスケートの高橋成美さん、スピードスケートの高木菜那さんには選手帰国後も番組への出演オファーが殺到している。その背景と、今後予定されているWBCやワールドカップでの注目解説者についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】高橋成美が木原龍一とオリンピックや世界選手権の舞台で、氷上を滑りポーズ