タレントとしてはもちろん、プロデューサーとしても絶好調で、プライベートも充実しているMEGUMI。その活躍ぶりについて、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが分析します。【写真】MEGUMIのグラビア時代"美容男子"がゾッコンになったのは自然な流れだった1986年の男女雇用機会均等法施行をきっかけに、「女性の時代」と言われ始めて今年で40年。都度、女性たちは自身の中の社会性と個人性のバランスを、世間がよしとする