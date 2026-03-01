巨大廃墟団地の謎冬の北海道で、誰も住んでいないはずの団地の道路がきれいに除雪されている--。そんな不思議な光景がSNS上でにわかに注目を集めている。場所は、北海道上砂川町。札幌市と旭川市の間の「空知」という道央エリアに位置する、人口およそ2200人の小さな町だ。問題の団地は、すでに全25棟が空き家となり、窓ガラスは外され、内部はがらんどうの状態になっている。いわゆる「廃墟団地」である。ただ不思議なことに、春