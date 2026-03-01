テレビ東京は1日、事業承継の現場に迫るヒューマンドキュメント第14弾『THE 事業承継 その灯を消すな！』（後4：00）を放送する。【写真】運送業界にも広がり…トラックを運転する外国人労働者黒字で休廃業する企業は毎年数万件にものぼるという。大切に育てた事業の灯を次の世代につないでいく方法はないのか。事業を第三者に譲ることで存続させ、さらなる成長と発展をめざす人々がいる。オーナーの思い、引き継ぐ者の覚悟な