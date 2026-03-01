〜2026年2月 「クマ出没と企業活動への影響」調査 〜2026年の啓蟄は3月5日。冬眠していた動物や地中で眠っていた虫たちが春の訪れを感じて外に出てくる時期を迎える。2025年冬は全国でクマ被害が広がった。クマ出没による企業の対応は、「業務に影響が出たため、対応をした」と回答した企業は1.7％（91社）、「業務に影響は出ていないが、対応をした」が6.0％（313社）で、合計7.8％（404社）に及んだ。また、「業務に影響