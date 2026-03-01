＜Visaアルゼンチンオープン3日目◇28日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目は、第3ラウンドが終了した。〈写真〉優勝プロが教える！高い球を打つコツ日本勢は3人が出場し、石川遼と杉浦悠太がともに23位で決勝ラウンドに進出。この日、石川は3バーディ・4ボギーの「71」とスコアを伸ばせず、トータル6アンダー・50位タイで最終日を迎える。杉浦は2日目に続き