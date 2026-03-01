アメリカのトランプ大統領は日本時間3月1日6時半頃、イスラエルとの共同の軍事作戦でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイ師が死亡した」と明らかにし、「ハメネイ師の死亡はイラン国民だけでなく、世界中の人々やアメリカ国民に対する正義の実現だ」と投稿しました。その上で、「ハメネイ師は我々の諜報機関と、高度に洗練された追跡シ