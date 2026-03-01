「一度、本当に失われかけた命だから…」――歌舞伎俳優として45年の節目を迎えた片岡愛之助。その歩みは、華やかな舞台の裏で、命の危機や人生の転機と隣り合わせのものだった。きょう1日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)では、初公開となるプライベート映像と妻・藤原紀香の証言を通して、歌舞伎人生と夫婦の軌跡、そして事故を経て見つめ直した“生きる意味”に迫る。『おしゃれクリッ