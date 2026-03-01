誰もが一度は目にしたことがあるのに、その正体をきちんと知らないものがある。焼き肉店のメニューに並ぶ「ミノ」「センマイ」「シマチョウ」――名前は知っていても、それがどんな部位で、なぜおいしいのかを理解している人は、意外と少ないのかもしれない。2月28日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀が、近年専門