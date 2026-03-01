ダウンスイングでアーリーリリースを絶対に避けるべき理由とは！？ スティープに上げてフラットに下ろす切り返しからダウンスイングにかけては、左右の上半身が同時に動くのではなく、それぞれが単独に動くことが重要になります。と前回、説明しましたが、それでは、左右の上半身が別々の動きをする切り返しを行うためには、どうすればいいのでしょうか？ということなるのですが、そのひとつの答えとし