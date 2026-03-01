足は人間工学上の最高傑作である 複雑な構造と優れた機能を持っている 立つ、歩くといったあたり前のように行っている動作は、すべて足が健康であってこそ成り立っています。普段あまり意識することがない足ですが、実は26個の骨と多数の関節・靭帯・筋肉が高密度で連動する構造で、手や体幹よりも複雑といわれます。「人間工学上、最大の傑作」とレオナルド・ダ・ヴィンチもいっていたほど、複雑な構造と優れた機能を持つ部位