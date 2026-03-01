6年前、福岡市の商業施設で当時15歳の少年が女性を殺害した事件。女性の母親が、FBSの単独取材に応じました。悲しみと苦しみ、憤り。張り裂けそうな心の内を明かしました。まだ21歳だった吉松弥里（みさと）さん。成人の日に身に着けたのは、母から譲り受けた晴れ着です。ハレの日のアルバムには、母と娘が照れたように笑い合う写真が収められています。仲のいい母娘でした。■弥里さんの母「楽しい子でしたよ、明るくて。一緒にい