今日3月1日(日)も九州から関東を中心に、スギ花粉が大量に飛ぶでしょう。飛散のピークは3月中旬にかけて続く所が多く、万全の対策が必要です。今日1日(日)関東などで大量飛散九州から関東では、スギ花粉の飛散がピークを迎えている所が多くなっています。昨日28日(土)は、大量の花粉によって太陽の周りに丸い虹のような光の輪ができる「花粉光環」が東京都内でも見られました。今日3月1日(日)も日差しで気温が上がり、花粉が飛び