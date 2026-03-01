ヘルシーで家計にやさしい「豆腐」ですが、実は驚くほど化ける食材。焼く、混ぜる、漬けるなどのひと工夫で、家族争奪戦メニューに生まれ変わります。そこで今回は、豆腐があるなら試してほしい！ 豆腐の新感覚レシピをお届け。子どもが取り合う主役おかずやスイーツなど、「こんな食べ方あったんだ！」と日々の献立のレパートリーが広がります。冷蔵庫の余った豆腐も活用できるので、ぜひ参考にしてください。■まるでチーズ!? 「