【ワシントン共同】トランプ米大統領は交流サイト（SNS）で、イランの最高指導者ハメネイ師が「史上最も邪悪な人物の一人」で、死亡したことは「イラン国民だけではなく、米国人や世界各国の人々にとって正義だ」とした。