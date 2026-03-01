［東京マラソン２０２６］工藤慎作２１（早大）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。理想像は亡き世界記録保持者昨年２月のハーフマラソンで日本人学生歴代２位の１時間０分６秒をマークし、７月の世界ユニバーシティー大会で金メダルを獲得。ロードで