アメリカのトランプ大統領は日本時間1日朝、SNSでイランの最高指導者ハメネイ師について「死亡した」と投稿しました。トランプ大統領は日本時間1日午前7時前、自身のSNSに「歴史上最も邪悪な人物の1人であるハメネイ師が死亡した」と投稿しました。アメリカは先月28日、イスラエルと共にイラン各地への軍事攻撃に踏み切っていました。トランプ大統領は「これはイラン国民にとって正義であるだけでなく、すべてのアメリカ国民と世界