【カイロ共同】中東各地の親イラン武装勢力は2月28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃に反発し、イランとの連帯を相次ぎ訴えた。主要勢力の一つ、レバノンの民兵組織ヒズボラは声明で「米イスラエルは大きな打撃を受けるだろう」とした。自身が参戦するかどうかは明言しなかった。ヒズボラはイスラエルからの攻撃による弱体化が指摘されている。イエメンの武装組織フーシ派の指導者はテレビ演説で「あらゆる状況への備えは