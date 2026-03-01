アメリカ軍はイランに対する軍事攻撃について、ミサイルやドローンの発射基地などを対象に行ったとした上で、イランの反撃によるアメリカ軍の死傷者は出ていないと発表しました。アメリカ軍は2月28日、イランに対する軍事攻撃について、▼ミサイルとドローンの発射基地や、▼精鋭部隊「革命防衛隊」の指揮統制施設、▼防空施設などを対象に行ったと明らかにし、精密誘導兵器による攻撃や艦艇からの出撃の様子を映した映像を公開し