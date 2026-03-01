転職を考えていても、今の会社での業務が忙しくてなかなか転職活動に踏み出せない。そんな状況の方も多いのではないでしょうか。今回は二人の事例をもとに、どのようにして現職の仕事をしながらも転職活動を成功させたのか――そのプロセスを、ひもといていきましょう。（文=松原 大悟／リクルートエージェント キャリアアドバイザー）「安定」という名の停滞を脱ぎ捨てる少数精鋭のコンサルへ転職したAさんAさんは自然に関する