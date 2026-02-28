「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という願いを叶えるために、役立つのが介護保険の住宅改修制度です。手すりの設置や段差の解消など、安全な環境づくりを支援するこの制度ですが、「うちは対象になる？」「申請はどう進めるの？」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 本記事では介護保険の住宅改修について以下の点を中心に紹介します。 介護保険の住宅改修について 介護保険の住宅改修の対象 介護保険の住宅