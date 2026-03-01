Cookie II サイトロンジャパンのブースでは、トイデジカメの新モデル「Cookie II」を参考展示していた。製品化は未定。 発売済みのトイデジカメ「Cookie」の別デザインとして試作したというモデル。画質や機能はCookieと同じという。 4つのカラーがあり、ブースでは好みのデザインのアンケートも行われていた。 銀/茶 黒/茶 銀/黒 黒/黒 Cookie同様、側面のボタンでカラӦ