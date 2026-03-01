ラ・リーガ 25/26の第26節 レアル・オビエドとアトレチコ・マドリードの試合が、3月1日05:00にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、アルバート・レイナ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）