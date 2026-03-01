日米の野球界で歴史的なヒットメーカーとして知られる、イチロー選手。野球選手として驚異的な記録を残してきた彼の成功の秘訣はどこにあるのか。オリックス時代に専属打撃投手だった奥村幸治氏と、イチローウォッチャーとして知られる料理評論家の山本益博氏が解説する。※本稿は、株式会社致知出版社代表取締役の藤尾秀昭（監修）『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』（致知出版社）の一部を抜粋・編集したもの