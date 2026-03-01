40代は「経験を増やす」より「経験に意味を与える」時間。若い頃の出来事を、自分の言葉で結び直せたとき、同じ人生でも手触りが変わります。あなたはこれまでの経験に、どんな色を加えますか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。経験したことの意