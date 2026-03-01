藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するサンクトパウリは現地２月28日に開催されたブンデスリーガの第24節で、町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。１−０で勝利し、連勝を飾った。この試合で躍動したのが、２シャドーの一角で先発した藤田だ。前半アディショナルタイム３分に、マーカーに身体をぶつけられながらもボールをキープし、前線へ絶妙のパスを供給。決勝点のプレアシストをマークすれば、78分