2026年2月23日、シンガポールメディアの聯合早報はエコノミストやフィナンシャル・タイムズなど英メディアの報道を基に、世界各国の富豪が集まることで有名なアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで中国の富裕層の移住が増えている現状について分析する記事を掲載した。記事は初めに、中国富裕層の移住の増加に関するデータについて紹介した。ドバイでは年間収益が37万5000ディルハム（約1600万円）を超える場合に9％の法人税が課され