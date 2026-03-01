即興合唱団「パブクワイアー」の参加者たち＝2025年12月、オーストラリア・ブリスベン（共同）赤の他人同士が一堂に会し、一緒に楽曲を歌い上げる。オーストラリアのパブで始まった即興合唱団は人気が高まり、今では数千人規模の参加者を誇る。大人だけの一夜限りのパフォーマンスは、歌唱経験も事前練習も不要。対人関係が希薄化する中、共に音楽をつくり上げて「一体感を味わえる」とリピーターが後を絶たない。（共同通信シド