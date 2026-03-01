お笑いトリオ「や団」の中嶋享（43）が2月28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。15年後に知った元カノの事実を明かした。今回は「ヒドイ女サミット」と題して、ゲストがこれまで出会った女性に“裏切られた”エピソードを披露した。中嶋は「15年後に知った元カノの事実」と切り出した。元カノについては芸人の合コンで知り合った女性で「タイプで顔が可愛くて。で、すぐ意気投合して付き合った」