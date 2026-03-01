お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が1日放送される。この回では「縦長の土地を活用！DIYの長いアプローチとコの字型キッチンが魅力の奥行きと高さで開放感抜群の家」が登場する。【スゴイ家】天井高〜い！奥行きが意識されたLDK山根と遼河が向かったのは、埼玉県富士見市。家主が「一番こだわったかも」と話すのは外観。