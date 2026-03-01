【マクドナルド】から、2022年・2023年・2025年と人気だったあのバーガーシリーズが今年も登場！ ニューヨークをイメージした、5種の新バーガーがお目見えしました。今回は、全種類試してほしい「期間限定バーガー」をご紹介します。3月上旬までの販売なので、終売前にチェックしてみて。 バンズの形に注目！ ボリューム満点ビーフバーガー