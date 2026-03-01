兵庫県宍粟市は2月20日、新年度当初予算案と施政方針を発表しました。一般会計は前年度比6億9千万円減の247億円。市民生活の負担軽減や子育て支援、地域資源の活用を柱に掲げています。☆☆☆☆福元晶三市長が特に力を込めるのが、「紙おむつ回収実証事業」「旧梯（かけはし）野外活動センターの活用」「保育園留学事業」の3施策です。【紙おむつ回収実証事業】家庭から出る子ども用・大人用の使用済み紙おむつを市が回収す