女優の松雪泰子が、2日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】息子のセンスもよき！母・松雪泰子への贈り物がステキ過ぎる♡ 今回「徹子の部屋」には20年ぶりの出演となった松雪は、麗しい着物姿で登場。18歳の時に俳優デビューして今年で35年。シリアスな役からコメディまで演じ分ける、変幻自在の実力派と知られる。20歳の時に出演したドラマ「白鳥麗子でございます