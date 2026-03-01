富士市・駿河男児ボクシングジムの大畑俊平（２５）が７日、２度目のタイトル戦に臨む。東京・後楽園ホールでＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者・斎藤麗王（２７、帝拳）に挑戦。「前回、学んだことを生かす」と必勝を誓っている。苦い経験だった。２０２４年３月に日本ユース王座に挑戦した。前年９月のデビューから３戦目。まだ気持ちがアマチュアだった。ジャブを主体にパンチを浴びせ、「ポイントが取れて