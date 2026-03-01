アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は、イランの最高指導者・ハメネイ師が死亡したとSNSに投稿しました。トランプ大統領は2月28日、イランの最高指導者・ハメネイ師について、「歴史上で最も邪悪な人物の一人、ハメネイが死亡した」とSNSに投稿しました。アメリカとイスラエルの緊密な連携によって死亡に至ったとしていて、「イラン国民だけではなく、傷つけられた世界中の多くの人々とアメリカ国