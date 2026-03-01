＜いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ＞2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。◇◇◇こんにちは！いぎなり東北産の葉月結菜です！202