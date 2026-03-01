アストンマーティンのアロンソもホンダのマシンには苛立ちを隠そうとはしていない(C)Getty Images今季からアストンマーティンと組んでF1に本格復帰するホンダがバッテリー系のトラブルで深刻な事態に陥っている。2月27日、同社のモータースポーツを統括するホンダ・レーシング（HRC）が東京都内で記者会見し、プレシーズンテストで発生したトラブルの原因がパワーユニット（PU）からの異常振動によるものだったと公表。栃木県