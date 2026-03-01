STARTO ENTERTAINMENTは2月28日、公式サイトなどで、「嵐」の大野智（45）が5月31日に行われるグループの最後のコンサートをもって、同社を退所すると発表した。1994年（平6）10月の旧ジャニーズ事務所入所から約32年、「嵐」の活動終了と同時に一つの“節目”を迎える。大野はファンクラブや事務所の公式サイトにメッセージを宛て「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタ