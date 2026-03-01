KEY TO LIT岩〓大昇（23）が2月28日、都内で主演ミュージカル「ロマンティックス・アノニマス」（1日から、東京建物Brillia HALLなど）公開ゲネプロと囲み取材会に出席した。シャイな男女の恋を描くロマンチック・コメディー。作品について岩〓は「見終わった後は言葉では言い表せないような幸福感と、大幅にじゃないんですけど、皆さんの背中を押せると何かを持った作品だと思っています」と語った。作中ではチョコレートがキーア