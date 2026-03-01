タレント平野ノラ（47）が28日、都内でイベント「ご自愛市spring 2026『平野ノラさんぽかぽか温活革命』」（主催・主婦の友社）に出席した。石原クリニック石原新菜副院長と温活について話した。平野は「温活を始めてすぐに妊娠できました。寝る時には、冬でも夏でもレッグウオーマーを履いています」。新菜副院長は「温活を始めて20年になります。夏でも腹巻きをしています。万歳をして反り返ってください身体がポカポカします