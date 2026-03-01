DOMOTOの堂本光一（47）が2月28日、都内で「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（菊地康仁監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。アニメーション作品の声優を務めるのは約20年ぶりで、劇場版作品での声優は初挑戦。主人公たちと関わっていく重要人物を演じ「あれだけのヒール役をやらせていただいたの初めて。何度も見て『転スラ』の世界を楽しんでいただけたら」と呼びかけた。タイトルにちなみ「最近起きた○○