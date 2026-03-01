女優平愛梨（41）が28日、都内で「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩島」（矢嶋哲生監督）公開記念舞台あいさつに出席した。ゲスト声優とともに宣伝アンバサダーを務めた同作にちなみ、不思議体験を問われ、「子どもから『おなかにいてまだ生まれてないのにママの声、聞こえてたんだよ』って言われた」とした。「へその緒でつながってるから伝わってんのかなと思って、不思議だけど感動しました」とほっこりエピソードを明かし