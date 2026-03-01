亀梨和也（40）が2月28日、都内で行われたテレビアニメ「神の雫」（4月10日スタート、TOKYO MXなど）先行上映会に登場した。人気ワイン漫画のアニメ化。「声優の仕事は初めて」とし「完成したものを見て、自分の声なので不思議な感じ」。09年のドラマ版主演に続き、16年ぶりに主人公神崎雫役を演じることに「不思議な縁を感じます」と感激し、ドラマ版の主題歌だったKAT−TUNの「ONE DROP」のサビをいきなり全力で歌う場面も。客席