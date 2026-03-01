侍ジャパンは中日との壮行試合２連戦（バンテリンドーム）に連勝した。規約で出場できなかった大谷翔平（ドジャース）は、試合前のフリー打撃で特大弾を連発。ファンを沸かせた。ファンを沸かせたもう１つのポイントが、中日の人気マスコット「ドアラ」とのやりとりだった。ドアラは２日とも登場。１人１人が紹介されて入場する際は侍ジャパンの列に並び、ハイタッチを試みた。大谷が駆け出してくる前には“耳毛”を整え準備万