「尊敬する人は誰ですか？」そう問われると、歴史上の偉人や有名人の名前を挙げる人は少なくない。だが、雑草研究者の筆者は、年を重ねるにつれ身近な人こそが尊敬に値すると考え方が変わってきたという。知ると少しだけ優しくなれる、「世界のことわり」とは？※本稿は、静岡大学教授の稲垣栄洋『私たちはどう老いるか』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。歴史上の偉人よりもコンビニの外国人店員を尊敬学生から「尊敬